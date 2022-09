Nel summit fra i dirigenti e Simone Inzaghi, Marotta e Ausilio hanno consigliato all'allenatore di puntare su un solo portiere titolare in modo da non creare confusione in seno alla squadra. E, secondo Tuttosport, l'ex Lazio ha puntato su Handanovic, preferendolo a Onana. Lo sloveno dovrebbe essere tra i pali dell'Inter sia con la Roma che con il Barcellona.