L’Inter pensa al futuro e tra i nomi entrati nella lista dei calciatori seguiti da Piero Ausilio è finito anche quello di Malcom, jolly offensivo del Bordeaux. Mancino naturale che sa giocare molto bene anche sulla corsia di destra, il classe ’97 può contare su buona tecnica e talento, bravo a saltare l’uomo e anche nel calciare in porta. La società di corso Vittorio Emanuele lo segue e presto potrebbe approfondire i dialoghi, ma la trattativa è tutt’altro che semplice.



LA VALUTAZIONE DEL BORDEAUX - Il calciatore è stato proposto ai nerazzurri da Kia Joorabchian, ma al momento non può esserci nulla che vada oltre il timido interesse. Il perché è spiegato dall’alta valutazione che ne fa il Bordeaux, circa 40 milioni di euro, lo sa bene anche l'Arsenal che a gennaio è stato molto vicino al tuo acquisto. Non è tutto, sulle tracce di Malcom sembra esserci anche il Chelsea, altro club in ottimi rapporti con l’agente anglo-iraniano e sicuramente con maggiori possibilità di movimento rispetto all’Inter, in questo momento ancora legata dagli obblighi imposti dall’Uefa.



INCONTRO KIA-AUSILIO - In ogni caso ci sarà un incontro tra Piero Ausilio e Kia Joorabchian, i due toccheranno l’argomento Malcom, ma sarà anche l’occasione per intavolare e approfondire il discorso che riguarda Joao Mario, dato che proprio il portoghese ha spiegato come non abbia minimamente intenzione di tornare a vestire il nerazzurro.