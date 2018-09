L'Inter conferma i numeri della passata stagione, anzi, fa meglio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che sviscera i dati sulle presenze allo stadio e spiega come i nerazzurri abbiano già battuto un record.



“Sette milio­ni di euro è il totale incassato dalla società nerazzurra nelle prime tre partite stagionali a San Siro. Il debutto con il Torino, un sabato pomeriggio qual­siasi con il Parma, il ritorno do­po sei anni e mezzo in Cham­pions: trova il punto in comu­ne, se riesci. Ce n’è uno solo, lo stadio pieno oltre i confini della scorsa stagione, quando pure l’Inter chiuse la stagione con 57 mila spettatori di media, il top in Italia. Qui siamo più avanti. Qui siamo a 182.906 spettatori in tre match, vale una media di quasi 61 mila alla volta. La fetta più impor­ tante dei 7 milioni è quella ov­viamente regalata dalla Champions: circa 3,5 milioni sono tutti dei 64.123 tifosi che han­no assistito alla rimonta di Icar­di e Vecino”.