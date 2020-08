Conte voleva chiarezza e l'ha avuta. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport nel raccontare l'incontro di ieri tra il tecnico e la dirigenze dell'Inter.



“Ed è qui che c’è stata una convergenza per certi versi quasi sorprendente. Perché Zhang con estrema franchezza ha spiegato all’allenatore - tra il sollievo generale di tutto il board che ascoltava pur essendo già a conoscenza della situazione - che il momento economico non è dei più semplici, che la crisi post Covid si è fatta sentire anche per Suning e che dunque andranno limitati gli sforzi per qualche tempo. Dunque le linee guida prevedono, a meno di cambi improvvisi di direzione, che gli investimenti sul mercato saranno limitati. Di fatto, Hakimi a parte, il resto delle operazioni dovrebbero essere fatte quasi in regime di autofinanziamento: tanto esce, altrettanto entra. A quel punto Conte avrebbe potuto in linea teorica mollare, scendere dalla barca e probabilmente intascare una buonuscita (si sussurra pure di una cifra che il club aveva in testa, tra i 6 e 7 milioni netti). E invece si è rivolto a tutta la dirigenza al completo e ha detto: «Ok, ci sto, apprezzo la vostra chiarezza e andiamo avanti. Però la stessa chiarezza ci dev’essere all’esterno», è stato più o meno il senso delle sue parole”.