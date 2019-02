Allenamento mattutino per la squadra di Luciano Spalletti in vista di Parma-Inter, gara valida per la 23^ giornata di Serie A TIM e in programma sabato 9 febbraio alle 20:30 allo stadio "Tardini". Oggi sessione svolta interamente in campo: riscaldamento iniziale per i nerazzurri per poi passare ad un torello e in seguito a degli esercizi di tecnica individuale tra cui scambi, stop e tiri in porta. A seguire spazio ad un possesso palla e in conclusione una serie di partitelle a campo ridotto.