si sono stretti la mano ormai 6 mesi fa, prima che decidesse di rinnovare il suo contratto con ilper riconoscenza, ma concordando già allora l'apertura all'addio a fine anno in direzione Milano. Il tempo sta però passando e come sempre altri club si stanno aprendo al mercato dei difensori e allora anche se la stretta di mano resiste, serve accelerareSe cper un altro anno da 2,5+ bonus a stagione, manca ancora l'accordo finale con il Torino.che però dovranno essere sacrificate a titolo definitivo. Piacciono sia, terzino sinistro italo-argentino classe 2003 e soprattutto, mezzala classe 2003 e autentico gioiello della Primavera campione d'Italia. Sul primo è arrivata l'apertura dei nerazzurri che invece per il secondo non vorrebbero perderne il controllo.L'accelerata serve e sarà necessaria in tempi brevi perché chi non è mai stato a guardare, nonostante il patto già chiuso fra Inter e giocatore è la Juventus che, cedendo De Ligt, potrà avere margine per affondare il colpo con il Torino anche prima dei nerazzurri che stanno invece aspettando l'addio di Skriniar in direzione PSG. Evitare rilanci diventa oggi fondamentale per i dirigenti nerazzurri che dovranno provare a scommettere sulla chiusura del colpo entro fine settimana.