Eric Gerets, ex difesore del Milan, parla a La Derniere Heure di Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi ma di proprietà dell'Inter: "Lui è già il padrone della difesa, Roberto Martinez non è un idiota, monitora attentamente le partite di Zinho e, come tutti, vede tutte le sue qualità, quindi non sarei sorpreso se Zinho venisse convocato presto in nazionale. Lo attende una grande carriera. Dopo la riabilitazione post-infortunio sta ancora lavorando con me in palestra per recuperare anche quel poco di percentuale di gap che gli è rimasto. Questo la dice lunga sulla sua mentalità. Ha una buona tecnica ed è intelligente, sbaglia di rado perché non va mai nel panico".