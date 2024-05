Inter in bianco dopo 42 partite, addio record: Conte e Allegri esultano

Dopo 42 partite di fila, a cavallo degli ultimi 2 campionati, l'attacco dell'Inter si ferma. Al Mapei Stadium, i nerazzurri non superano la difesa della squadra di Ballardini e non bucano la porta di Consigli. Si ferma qui la striscia di Lautaro e compagni a -2 dal record assoluto raggiunto dalla Juventus di Allegri. Stabile al secondo posto un'altra Juve, quella di Antonio Conte, che raggiunse 43 partite consecutive con almeno un gol in Serie A da febbraio 2013 a marzo 2014. In vetta a questa speciale classifica ci sarà quindi ancora la Juve di Allegri che segnò in 44 partite consecutive da ottobre 2016 a dicembre 2017.