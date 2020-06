L'Inter avanti tutta su Achraf Hakimi. Trovano conferma le indiscrezioni dalla Spagna circolate nelle ultime ore, i nerazzurri spingono sull'esterno di proprietà del Real Madrid, in prestito al Borussia Dortmund fino al termine della stagione, e arrivano importanti passi avanti: c'è il sì del giocatore, ha chiesto la cessione alle merengues e ha dato la propria disponibilità a trattare con Bayern Monaco, Manchester City e soprattutto Inter, molto avanti rispetto alla concorrenza.



SI TRATTA - Il Real Madrid non aveva intenzione di liberarlo ma, dopo la richiesta del giocatore in settimana a Zidane di partire per non fare la riserva di Carvajal, si sono aperti spiragli per la partenza. La valutazione è alta, intorno ai 40 milioni di euro, ma per l'Inter è un obiettivo primario visto che piace al tecnico Conte e costerebbe meno di altri profili seguiti, come ad esempio Conte. Marotta in pressing, l'Inter ci crede: avanti tutta per Hakimi.