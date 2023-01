Robin Gosens è arrivato all’Inter quasi un anno fa, ma dopo aver dominato la fascia sinistra con l’Atalanta, non è mai riuscito a diventare un titolare inamovibile dello scacchiere di Inzaghi. Motivo per cui il tedesco potrebbe già lasciare i nerazzurri nel corso della finestra di calciomercato invernale, una partenza offerta a 2 volte la posta dai betting analyst. Al suo posto però servirà un nuovo innesto per far coppia con il titolare Dimarco: per i bookie prende quota l’opzione Borna Sosa, mancino dello Stoccarda, tra i migliori esterni sinistri dell’ultimo mondiale in Qatar, proposto a 2,50, stessa quota del mancino del Bayer Leverkusen Mitchell Bakker, già vicino all’Inter la scorsa estate. Leggermente più indietro invece l’esterno del Verona, Josh Doig, dato partente entro il 31 gennaio a 2,75.