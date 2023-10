Gestire le energie per far fronte a un campionato lungo e logorante. Lo sa bene il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, che a Salerno ha avuto la conferma di quanto aveva già intuito. Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Simone Inzaghi si è portato via da Salerno la conferma di quanto aveva intuito già: restare in vetta quest’anno sarà, soprattutto, una questione di... minuti. Gestire le forze con il bilancino, così da presentare ad ogni incrocio una squadra tonica, rischia davvero di fare la differenza. Non è un caso che all’Arechi la panchina per due mammasantissima che parevano stanchi, Mkhitaryan e Lautaro, ha avuto l’effetto di un balsamo: entrando per una volta a gara in corso hanno rovesciato la Salernitana”.