Il tecnico dell'Simoneha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus:"C'è grandissima amarezza per una sconfitta arrivata in questo modo, ci eravamo ripromessi di non parlare più perché è successa una cosa gravissima, stasera si è ripetuto. Dire che non ci sono immagini è una mancanza di rispetto, noi chiediamo rispetto perché ci sono 20 immagini diverse in cui ho visto che è braccio. Non c'è neanche da discutere. Possiamo subire gol per errori nostri, ma così non posso accettarlo".- "Sapevamo che loro sono bravi in ripartenza, li abbiamo anche affrontati bene, ma stiamo parlando di una gara viziata che ci costa un passo indietro nel nostro percorso".- "Il nostro modulo è quello, anche se stiamo adottando qualche soluzione alternativa. Stasera il gol ha condizionato la partita. Stasera abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente ma per l'atteggiamento dei ragazzi nulla da dire"