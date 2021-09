Tre foto, tre messaggi.è pronto per la nuova stagione, e lo annuncia con un post sul suo profilo Instagram: "Finalmente insieme" annuncia l'attaccante dell'Inter che quest'anno non ha ancora debuttato a causa di un problema muscolare.. Ora però il cileno vuole mettersi tutti i problemi alle spalle, è tornato a sorridere e a lavorare con il pallone. Grinta, determinazione e voglia di spaccare il mondo, lo sguardo concentrato verso la sfida con la Sampdoria alla ripresa del campionato.- Sorride Alexis ma anche Inzaghi, che lì davanti ha una carta in più da giocare dall'inizio o a gara in corso.se Lautaro e Correa dovessero arrivare stanchi dall'Argentina con la quale la notte tra giovedì e venerdì affronteranno la Bolivia. Il cileno ha approfittato della sosta per recuperare dal problema muscolare e adesso vuole convincere l'allenatore a dargli fiducia.- Inzaghi lo studia, riflette e valuta come gestirlo. Consapevole che quando vede i blucerchiati: una doppietta che ha convinto l'Inter a puntare ancora su di lui nonostante i tanti problemi fisici. Fin dal suo arrivo l'allenatore ha detto alla dirigenza di voler confermare l'ex Barcellona e ora è arrivato il momento di buttarlo dentro. Sanchez è tornato, Inzaghi ritrova un nuovo jolly per l'attacco.