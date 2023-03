Il destino di Simone Inzaghi è tutt’altro che segnato. È quanto si apprende da Sky, dove però si conferma l’attuale insoddisfazione della dirigenza nerazzurra verso il proprio tecnico, che in campionato è incappato in qualche scivolone di troppo. Tuttavia, si apprende dall’emittente, l’eventuale passaggio contro il Benfica e la conseguente semifinale porterebbero Simone Inzaghi alla riconferma. Alla panchina dell’Inter è stato accostato anche il nome di Roberto De Zerbi, ma per adesso non è un’opzione percorribile in quanto l’ex Sassuolo vorrebbe proseguire la propria avventura in Premier.