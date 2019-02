Ieri sera si è giocata Marsiglia-Bordeaux (1-0 con gol di Kamara). Grandi assenti due ex interisti: Rudi Garcia non ha potuto schierare Mario Balotelli perché era un recupero di campionato dell'anno scorso, quando l'attaccante italiano era ancora in forza al Nizza; dall'altra parte il giovane talento francese Yann Karamoh (ancora di proprietà dei nerazzurri) è stato escluso per motivi comportamentali.



Come spiegato in conferenza stampa dall'allenatore Bedouet: "E' stata una mia decisione, ho punito Karamoh perché un calciatore deve sempre mantenere un certo comportamento. Non può creare problemi al gruppo, la squadra deve remare tutta nella stessa direzione. Chi non segue questo principio, si mette fuori squadra da solo. Non so quanto durerà, non è piacevole dover lasciare fuori un buon giocatore. Se l'ho fatto è perché ci sono delle ragioni precise, non è mai semplice prendere una decisione così".