. Lo sostiene l'ex presidente nerazurro, nel corso dell'intervento a 'La Politica nel Pallone' su GR Parlamento: "Il tempo dei grandi mecenati è finito? Al momento sì, anche se mai dire mai per il futuro. Io un’idea l’avrei, però la tengo per me, è forse più una speranza.".- "Certamente si sente la mancanza di un presidente che sia sempre presente in ogni situazione, bella o brutta che sia. L’andirivieni tra Cina e Italia non giova alla squadra. Zhang ha speso tanto e ha fatto anche bene, il risultato è stato sicuramente positivo. Ma la presenza di un presidente italiano, magari milanese nel caso dell’Inter, è un’altra cosa".- "on ho pensato ad un’alternativa, perché conto ancora sull’attuale allenatore perché possa riprendersi e fare un bel filotto finale in campionato. Bisogna tirarsi su le maniche e lottare per tutte le partite che ci aspettano. Speriamo di invertire la rotta".- "Lui è andato via, non so se in malo modo, non spetta a me pensare a lui. È un grandissimo allenatore, lo ha dimostrato anche alla Juve, oltre che all’Inter, ma non so se un ritorno sia gradito e magari fortunato".- "Abbiamo toccato il fondo, è stata una partita veramente brutta. Manca il goleador, Lukaku è quasi irriconoscibile. Per vincere, servono i gol. Speriamo di aver toccato il fondo e di risalire".