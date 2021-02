Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, dice la sua su Antonio Conte, allenatore dell'Inter, alla Domenica Sportiva: "Andare via? È dura trovare una squadra più forte dell’Inter in Europa. Non è facile trovare gli stessi campioni da altre parti, poi ha già allenato molti club, non ce ne sono moltissimi che possono puntare su di lui. Può fare bene ancora per qualche anno".