Seguito, monitorato per settimane, con occhi vigili. Matteo Darmian e l’Inter: un corteggiamento fatto di sondaggi, contatti esplorativi e approcci più seri. Che sembrava però terminato con l’arrivo di Vrsaljko.



SCELTE DIVERSE - Era tra i nomi sulla lista del ds nerazzurro Piero Ausilio per il dopo Cancelo. Un profilo che piaceva per duttilità, esperienza internazionale e conoscenza della Serie A. L’Inter ha però scelto di puntare su Sime Vrsaljko, strappato dopo settimane di dialoghi all’Atletico Madrid. Uno sbarco, quello di Darmian a Milano, che potrebbe però essere stato solo rimandato. Nonostante il pressing del Napoli, incessante da settimane. I partenopei, che cercano da tempo un laterale difensivo poliedrico, potrebbero però essere frenati dai costi dell'operazione (il Manchester United chiede circa 18 milioni di euro). Ma non solo: sempre presente, sullo sfondo, l'ombra della Juventus.



GIOCO A INCASTRO - Il mercato dell’Inter è in fermento. Serve un altro centrocampista e, dopo aver passato la mano per Arturo Vidal, i nerazzurri sognano un’apertura del Real Madrid per Luka Modric. Non semplicissimo, seppur non impossibile, che avvenga nella stessa estate degli addii di Ronaldo e Zidane. Per questo motivo si studiano soluzioni alternative. Una di queste porta proprio a Darmian. Se non arrivasse il croato del Madrid o un centrocampista, Spalletti potrebbe adattare in mediana Asamoah, già padrone del ruolo all’Udinese e svariate volte alla Juventus. In quel caso l’Inter avrebbe bisogno di un altro tassello in difesa: ed ecco che spunta di nuovo il nome del terzino del Manchester United. Al momento uno scenario possibile, non una trattativa avviata. In attesa di risposte dal fronte spagnolo.