Luka Modric e il tentativo dell'Inter, è tutto vero. Dopo le notizie di questi giorni, anche in Spagna la notizia si prende per intero la prima pagina del quotidiano AS, vicinissimo al Real Madrid.



"Modric ha dubbi, l'Inter fa sul serio", scrive il giornale come titolo. "Dopo aver vinto quattro Champions al Real, Luka vuole nuove sfide e cerca un altro club. Florentino risponde: 'Non se ne andrà per un euro in meno di 750 milioni della clausola', i nerazzurri ci provano".