Le condizioni fisiche di Lautaro Martinez e Mauro Icardi non preoccupano particolarmente Luciano Spalletti, che conta di averli entrambi a disposizione per la sfida contro il Parma. Buone notizie sono arrivate anche da D'Ambrosio e Nainggolan, che non hanno avuto neanche bisogno dei precauzionali esami strumentali, che erano stati previsti sabato sera dopo la sfida contro il Bologna. Tutti a disposizione di Spalletti, quindi, che per la partita contro il ducali avrà l'imbarazzo della scelta.