Inter, la cessione di Sensi porta a un nuovo colpo? Le ultime

Stefano Sensi ha detto sì al trasferimento al Leicester. A confermare la novità delle ultime ore è Sportmediaset, che parla di ore di attesa in casa Inter per l'offerta ufficiale in arrivo dal club inglese: la richiesta del club nerazzurro per il centrocampista, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2024, è di almeno 2 milioni di euro. Il possibile incasso potrebbe aprire la strada a un nuovo attaccante.