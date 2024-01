Il Leicester piomba su Sensi: ecco quanto chiede l'Inter

Dopo l’acquisto di Tajon Buchanan dal Bruges per 7 milioni di euro più bonus e la trattativa pressoché definita col Siviglia per la cessione in prestito - con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni - di Lucien Agoumé, l’Inter si muove ancora sul mercato. In questa finestra di mercato, Piero Ausilio e Beppe Marotta sono al lavoro anche per definire alcune uscite relative a quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico di Simone Inzaghi e in quello della società. Tra questi c’è indubbiamente Stefano Sensi, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e che nel corso di questa stagione ha collezionato appena 28’ in campionato e 37 in Coppa Italia contro il Bologna.



CON CASADEI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, giungono conferme in merito all’interesse manifestato nelle ultime ore dal Leicester, squadra che guida la classifica della Championship inglese ed è allenata dall’italiano Enzo Maresca, grande estimatore del centrocampista classe ‘95 nativo di Urbino. Attualmente le Foxes, schierate con un 4-3-3 nel quale milita peraltro l'ex Primavera nerazzurro Cesare Casadei, sono alla ricerca di un giocatore di costruzione che possa alternarsi con l’ex Sampdoria Winks e Sensi è un problema ritenuto gradito anche per una questione economica. Per privarsene l’Inter chiede 2 milioni di euro.