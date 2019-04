Quella di Spalletti non è un Inter da rimonta. Parlano i dati, chiarissimi, riportati sul sito ufficiale della società nerazzurra: in nove gare i meneghini sono andati in svantaggio, e mai sono riusciti a ribaltare il risultato ottenendo tre punti. Un'unica volta, su nove, è arrivato un pareggio, per il resto solo sconfitte.