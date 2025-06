Inter, Lautaro Martinez: "Ancora non mi spiego il ko col PSG, ci ho messo 5-6 giorni a parlare. Chivu ha la mia stessa voglia di vincere"

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

E' il capitano a suonare la carica, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.a poche ore dall'atteso esordio nel Mondiale per club contro i messicani del Monterrey. La prima partita ufficiale del nuovo corso nerazzurro dopo l'amara notte di Monaco di Baviera e l'addio di Simone Inzaghi, sostituito in panchina da Cristian Chivu.Dagli Stati Uniti, Lautaro Martinez ha subito affrontato l'argomento più scottante, ossia lo stato d'animo della squadra dopo il tracollo nella finale di Champions League: "Ai compagni ho chiesto un ultimo sforzo, di essere forti di testa prima delle vacanze., volevo spiegare alla mia gente. Quella notte non ci è riuscito niente e a loro tutto: non siamo stati noi, non siamo stati squadra. È il calcio. E ora però dobbiamo andare avanti, non c'è altra possibilità, anche se nella testa certo resta tutto".L'attaccante argentino ha poi manifestato le sue, insediatosi nella sorpresa generale e subito chiamato a dare risposte: "Ci siamo sentiti al telefono, ancora prima di trovarlo qui.. Ho capito e visto in lui la voglia di vincere, è un uomo che la mia stessa mentalità".