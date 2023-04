Pieno tour de force per. La semifinale d’andata di Coppa Italia con laè già stata messa nel dimenticatoio, insieme a tutti i suoi strascichi, perchéUna gara che i nerazzurri non possono sbagliare: se l’obiettivo era quello di mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions, prima di rituffarsi in quella attuale, con vista Benfica, è chiaro che la missione è da definirsi fallita. In piena bagarre per la top 4,- Ma ci sarà Big Rom? Entrato solo nel finale all’Allianz Stadium, il belga dovrebbe avere la maglia da, cosa che non è certa invece per il suo partner. L’argentino è insidiato dain un ballottaggio che non può non tenere presente l’appuntamento di Lisbona. LuLa in dubbio dunque come, gli altri due giocatori che Inzaghi sta meditando di far riposare. Il primo è tornato da un infortunio e potrebbe lasciare spazio a, il secondo invece ha bisogno di rifiatare e c’è unche già scalpita. Ancora out Skriniar e Calhanoglu (in miglioramento).- In difesaè in pole position su Acerbi, mentre D’Ambrosio è ancora squalificato. Conunica certezza,scalerà tra i tre dietro. Nonostante i tanti impegni, nella seconda delle tre trasferte consecutive, Inzaghi si affiderà ancora a. Qualche chance di titolarità ce l’ha ancheche potrebbe far slittare Dumfries in panchina.Onana; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Asslani, Mhkitharyan, Gosens; Lukaku, Lautaro.. Inzaghi