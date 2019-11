L'esterno nerazzurro Valentino Lazaro parla a Inter TV dopo il successo sul Bologna: "Non è stato facile, ma sono felice per la vittoria: ora dobbiamo lavorare duramente in vista delle prossime partite. Mi sono sentito comodo in campo oggi e sono felice di aver aiutato la squadra, con il mister lavoriamo parecchio per migliorare e devo continuare così, giorno dopo giorno. Ringrazio Conte e lo staff che mi aiutano sempre. Per me è stato speciale giocare la mia prima partita da titolare e mostrare il mio gioco, è chiaro che è cambiato qualcosa rispetto all'Hertha Berlino, ma devo continuare a seguire gli insegnamenti dello staff per continuare così".