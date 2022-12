Due partite, due gol:non tradisce nelle sgambate maltesi dell'Inter e conferma l'impressione avuta nella prima parte di stagione., che ha sì permesso a Calhanoglu di abbandonare la zolla di mezzala per sistemarsi in cabina di regia dopo l'infortunio di Brozovic,, aspettando il rientro di Lukaku dall'infortunio e di Lautaro dai Mondiali, giunti ormai alle semifinali. E forse anche un nuovo innesto in avanti... Non avendo a disposizione il belga e il Toro, ma nemmeno Correa convalescente, le alternative il avanti nella mini tournée isolana erano solo due:. Il primo ha giocato contro lo Gzira United, ma di fronte alil tecnico nerazzurro ha preferitoriattivando ilgià valso la vittoria a Sassuolo in campionato, con l'armeno in veste di uomo assist, sì, ma da mezzala. In attacco, contro un avversario non banale come gli austriaci che si sono giocati il passaggio del girone con il Milan in Champions League,La soluzionediventa ampiamente praticabile per, che va a ricomporsi dopo tanto tempoche il croato è stato ai box. Questo facendo comunque salvo il vecchio scenario in cui una delle due mezzali lascia spazio all'armeno per la parte finale di gara.. L'Inter ne ha bisogno: più soluzioni, più punti.