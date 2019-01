"Si può sempre sognare, nel calcio di oggi mai dire mai". Sono bastate queste poche parole, pronunciate nelle scorse settimane dal direttore sportivo Piero Ausilio, per risvegliare l'interesse dell'Inter su Luka Modric. A qualche mese di distanza dal lungo corteggiamento poi fallito, i nerazzurri tornato a pensare al vincitore del Pallone d'Oro, in una crisi sempre più profonda col Real Madrid.



IL PIANO ALLA CR7 - A differenza di quanto avvenuto la scorsa estate, ora l'Inter vuole muoversi anche ufficialmente con il Real Madrid. E, come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente Steven Zhang sta preparando un piano d'azione per non irritare Florentino Perez. Un progetto che prevede sondaggi formali e attese, come simbolo di rispetto per uno dei club più importanti al mondo. Una strategia simile a quella portata avanti dalla Juventus per strappare ai blancos Cristiano Ronaldo, col club bianconero rimasto a lungo in disparte e pronto a intervenire pubblicamente solo una volta ricevuto l'ok da parte del Real.