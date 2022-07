L'Inter gioca in amichevole contro il Monaco stasera, con calcio d'inizio alle ore 20.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La squadra nerazzurra è partita questa mattina, quando ad attenderla c'erano i tifosi della Curva Nord.







LE ASSENZE - Per l'occasione non saranno a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi cinque calciatori: Skriniar, Pinamonti, Sanchez, Mulattieri e Salcedo. Tutti coinvolti in trattative sul mercato in uscita.