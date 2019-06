Radja Nainggolan dopo l’addio di Luciano Spalletti può salutare l’Inter. L’agente Beltrami, con cui nelle ultime settimane i dirigenti nerazzurri hanno parlato soprattutto di Nicolò Barella, è stato informato dell’intenzione dell'Inter di trovargli una sistemazione, secondo il Corriere dello Sport. Sono stati lanciati alcuni sondaggi in Europa, ma con quei 29,5 milioni di valore a bilancio raggiungere l’obiettivo non sarà semplice per i nerazzurri.