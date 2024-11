Inter-Napoli, la MOVIOLA LIVE: manca un giallo a Bastoni, regolare il gol di McTominay

Getty Images

PRIMO TEMPO

Il big match in scenaa San Siro chiude la domenica della: di fronte l'di Simonee ildi Antonio. DI seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:MARIANIGIALLATINI – COLAROSSIIV: MARCENAROVAR: DI PAOLOAVAR: AURELIANO: Rrahmani entra in ritardo su Thuram, il fallo è fuoriarea. Il centrale del Napoli meritava il giallo.Kvaratskhelia batte il corner, Rrahmani appoggia per lo scozzese che batte da dentro l'area piccola Sommer. L'ex United è in posizione regolare, non c'è fuorigioco.

il difensore dell'Inter entra in ritardo su Rrahmani, per Mariani c'è fallo ma non l'ammonizione.