Inter, nel momento di Inzaghi: tra le parole di Spalletti, le voci dall’Inghilterra e un progetto da rinfrescare

Una finale di Champions giocata a pari livello contro il City, due Coppe Italia, tre Super Coppa e lo scudetto della seconda stella:Insomma, niente era scontato e non è un caso se Inzaghi si trova nella cerchia degli eletti, il tecnico piacentino è al suo quarto anno in nerazzurro, una longevità che prima solo Roberto Mancini (dal 2004 al 2008) aveva mostrato di avere.

L’ultimo rinnovo è datato luglio, quando il club nerazzurro, dopo una serie di incontri, ha ottenuto il si di Inzaghi fino al giugno del 2026.Divergenze poi appianate con un ingaggio più robusto, che ha portato Inzaghi a essere l’allenatore più pagato in Italia.Il matrimonio a oggi continua a essere saldo nonostante. Il tecnico nerazzurro ha preferito accettare una nuova sfida, conscio del fatto che ripetersi sarà tutt’altro che semplice, come dimostrato da un avvio abbastanza incerto, con due pareggi, una sconfitta nel derby e 4 vittorie, che in tutto fanno 14 punti in classifica, a rincorrere il Napoli di Conte, staccato a due lunghezze.

Evidente come il mercato non possa essere in questo momento la prima preoccupazione dell’allenatore nerazzurro, nonostante quelleNon è accaduto mai niente di tutto questo e anzi certe voci, in un momento particolare come quello che ha vissuto il tecnico nerazzurro post intercettazione, avrebbero potuto incidere negativamente.