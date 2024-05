Inter, niente Nacho: vuole l'MLS

45 minuti fa



Nacho Fernandez lascerà a fine stagione il Real Madrid a parametro zero dopo un'intera carriera passata con la camiseta bianca addosso. Tanti club si sono avvicinati a lui per un colpo a costi contenuti e fra questi, dopo l'interesse di un anno fa della Juventus, si è mossa concretamente anche l'Inter.



Nel futuro del centrale spagnolo, tuttavia, non ci sarà secondo Marca un nuovo club europeo, bensì il maggior campionato americano: l'MLS. È questo il desiderio del classe 1990, che non vuole tradire le Merengues o trovarsi ad affrontare il club del suo cuore e con cui ha vinto tutto da avversario, chiudendo inoltre la carriera con un nuovo ricco contratto.