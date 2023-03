Ci sarà di nuovo il Cagliari nel futuro di Raoul Bellanova.



L'esterno sinistro prelevato in estate dall'Inter in prestito con diritto d'acquisto non verrà infatti riscattato dal club nerazzurro che dunque lo lascerà tornare alla casa madre malgrado i tre milioni di euro già versati ai sardi.



Ne dà notizia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.