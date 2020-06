L'pensa a un piccolo restyling in difesa per la prossima stagione. Diegopuò salutare, anche se al momento mancano interessi concreti, Marashè più di una semplice idea, visto l'ok arrivato dal giocatore e le offerte recapitate dai nerazzurri al, conche hanno anticipato Fabioe la, che stanno tentando una rincorsa disperata. Ma non è finta qua, perché Conte non molla JanIn scadenza di contratto con il, il belga è sempre tra i preferiti di, che vede in lui il rinforzo ideale per la linea difensiva. Come scrive Tuttosport, però l'affare col centrale degli Spurs si può fare solo in due casi. Il primo: che esca qualcuno, e l'indiziato numero 1 è. Il secondo: come abbiamo scritto nei giorni scorsi, l'Inter al Verona ha presentato un'offerta che prevede subito l'acquisto a titolo definitivo, lasciando però il giocatore un altro anno in prestito in Veneto , per crescere e giocare con continuità. Inter ed Hellas sono sempre in contatto. Dal futuro di Kumbulla passa anche quello di Vertonghen.