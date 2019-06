Rischia di essere una vera e propria rivoluzione quella che Antonio Conte metterà in atto all'Inter, a una settimana dal suo insediamento sulla panchina che fu di Luciano Spalletti. La squadra nerazzurra cambierà pelle, anche sul mercato ma, prima di fiondarsi sui giocatori graditi al tecnico salentino, si cercherà una sistemazione alle pedine non ritenute più indispensabili nel progetto. E tra queste spuntano nomi eccellenti. Se quello di Mauro Icardi non rappresenta più una sorpresa, con l'ad Marotta che confida di incontrare lui e la moglie Wanda la prossima settimana per comunicare formalmente la decisione di metterlo sul mercato, la novità è rappresentata da Radja Nainggolan.



UN PROBLEMA DA 29 MILIONI - Fedelissimo di Spalletti, arrivato la scorsa estate per circa 40 milioni di euro (all'interno di un'operazione che prevedeva il trasferimento alla Roma di Santon e Zaniolo), il centrocampista blega classe '88 non è ritenuto centrale nelle idee di Conte e, secondo Il Corriere della Sera, l'Inter ha già annunciato al suo agente, lo stesso del cagliaritano Barella, le proprie intenzioni. Nainggolan, reduce da una stagione sottotono, tornerebbe molto volentieri a Roma, ma per questioni di bilancio non può essere ceduto per meno di 29 milioni, pena una pesante minusvalenza.