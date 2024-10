Inter, occhio al campo sintetico dello Young Boys. Gasperini avverte: "E' un altro sport". Le contromisure di Inzaghi

AFP via Getty Images

Nella terza giornata di Champions League,. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ilper i nerazzurri è il campo sintetico dello stadio, la casa dello Young Boys., riporta la Rosea:, nessun allenamento sul sintetico nei giorni precedenti per evitare dolori muscolari e una sola sgambata durante la rifinitura del giorno prima. Questo l’iter in vista della gara.A Berna è passata solo la Roma: nel 2020 ha vinto 2-1 durante la fase a gironi di Europa League, mentre Udinese, Napoli e Juve hanno perso. L’Atalanta, invece, ha pareggiato 3-3 nel 2021.in sala stampa il giorno precedente, puntando il dito sul fatto che lo Young Boys fosse l’unico club a utilizzare il campo sintetico, si legge su Gazzetta.it: "". Nel 2018, sempre a Berna, la Juventus di Allegri risparmiò Chiellini e Alex Sandro per paura di ricadute muscolari, mentre Mourinho, oggi al Fenerbahce, se l'è presa con il Thun, reo di giocare sul sintetico: “E’ inaccettabile giocare su un terreno del genere”.