Gianluca Pagliuca, ex-portiere dell'Inter, ha parlato a Sky Sport del dualismo vinto da André Onana su Samir Handanovic: "Ero un po' scettico. In porta è reattivo, deve un po’ migliorare nell’atteggiamento, però nelle partite importanti non ha mai tradito. Quello che mi piace è la tranquillità che dà alla squadra. Non credevo che quest’anno diventasse titolare subito al posto di Handanovic".