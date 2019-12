Simone Pepe, ex esterno di Udinese e Juve, parla di Antonio Conte e della sua Inter a Radio Deejay, nel corso di Deejay Football Club: "Lazaro come me? No, credo che l'unico che mi somigli sia Candreva. Ha fatto lo stesso mio percorso, veniva da un'annata un po' così e quest'anno con Conte è rinato, lo stesso io dopo una stagione negativa con Del Neri. Conte ti tira a lucido fisicamente e mentalmente. Sì, Candreva mi somiglia: gioca a destra, tira e crossa".