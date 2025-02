Inter, Petar Sucic è a Milano: visite mediche in programma, stasera sarà a San Siro

- se tutto procederà per il meglio -a 32 squadre negli Stati Uniti. Ma, centrocampista classe 2003 acquistato per 16 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria:di rito, autorizzate dal suo club di appartenenza.Sucic, cugino del talento classe 2002 della Real Sociedad Luka, inizierà ad acclimatarsi all'atmosfera milanese e a prendere contatto con quella che sarà la sua nuova società da giugno eUn “debutto” in quella che sarà la sua prossima casa almeno fino all'estate del 2029, in attesa di fare quello vero e proprio sul campo, probabilmente già in occasione della competizione che prenderà il via il prossimo 15 giugno e si concluderà il 13 luglio, che manderà definitivamente in archivio la lunghissima stagione 2024/2025.Nel corso della quale, di cui 3 nella prima fase di Champions League (dove non ha potuto affrontare il Milan tuttavia), con un bottino di 3 reti e 2 assist.– che vanta 5 presenze ed un gol in nazionale –(avvenuto in occasione di un match di Nations League contro la Scozia) e, salvo cambi di programma, non tornerà in campo prima del mese di marzo.