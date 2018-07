Esistono due Inter, una con Radja Nainggolan e l'altra senza il centrocampista belga. Questo quanto lascia intendere la Gazzetta dello Sport che spiega come con l'ex giallorosso in campo la musica sia nettamente diversa.



“Bella ma non balla, l’Inter senza Radja Nainggolan. Se una risposta l’ha data questa seconda trasferta svizzera, è che la musica con il Ninja è decisamente più digeribile, più ascoltabile, magari può diventare persino un successone da premi in palio a fine stagione. Senza, il pallone fa fatica ad arrivare dall’altra parte del campo. E se non tiri in porta, fare gol diventa materia complicata. Il tutto al netto dei mille alibi che è giusto concedere a una squadra che si allena da 10 giorni, che somma metri di ripetute in allenamento un giorno sì e l’altro pure, e che aveva di fronte un avversario – il Sion – che domenica debutta in campionato. Il tourbillon – così si chiama lo stadio e lo stupendo castello che sovrasta la città svizzera – l’ha messo su solo la squadra di Maurizio Jacobacci, italiano emigrato con successo da queste parti. L’Inter è stata calma piatta, con qualche sussulto qua e là, ma certamente al di sotto del minimo che vale la sufficienza”.