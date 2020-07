Uno tra Brozovic ed Eriksen è di troppo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, potrebbe trovarsi di fronte a un rebus da risolvere.“La scelta da una parte apre il paradosso di un modulo nato per inserire Eriksen e in cui tutti giocano, in quella posizione di trequartista, tranne il danese.I due, invece di completarsi, invece di costituire una doppia fonte di gioco (come accadeva ad esempio fra il croato e Sensi), finiscono col limitarsi, col rubarsi zone di influenza e soprattutto palloni da giocare. La prima conferma di quella che era stata una intuizione nata nelle partitelle in allenamento Antonio Conte l’ha avuta dopo la gara con la Sampdoria, la prima di campionato dopo la ripresa. In quel match Eriksen fa vedere una delle migliori versioni di sé, in quel match Brozovic è fuori per infortunio.più nel centro del gioco, più attivo anche nel cercare i palloni a centrocampo e costruire., alla quarta contro il Brescia riposa, ma entra e segna. È la sua fase migliore, durante la quale Conte dirà di aver visto «la giusta cattiveria», ma che si chiude repentinamente con la sconfitta col Bologna, quando i due convivono per 75’”.