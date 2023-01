in panchina, alle prese con. Ilvisto a Monza non è neanche lontanamente paragonabile a quello che gli interisti ricordano di aver apprezzato in era Conte. La reazione del centravanti bosniaco è stata probabilmente la stessa di migliaia di tifosi nerazzurri, increduli di fronte alla prestazione dele quei due gol falliti davanti alla porta, costati l’eliminazione alla sua nazionale. Messo di fronte al problema, Inzaghi ne fa solo un problema di ritardo di condizione, ma forse c’è anche altro. Forse anche la tenuta mentale del centravanti non è più quella dei tempi migliori.“Quando rivedremo il vecchio Lukaku? Con il tempo”, ha chiarito Inzaghi. Ma il tempo scorre e Lukaku ne ha sempre meno a sua disposizione. Il belga ha saltato tutta la prima parte di stagione, prima per un infortunio e poi per una ricaduta.. Inzaghi si è speso molto per averlo, insieme a lui anche Marotta, che ha convinto Zhang a chiudere l’operazione., con un nuovo riscatto (Chelsea permettendo). E forse, a proposito della tenuta mentale, anche questo può pesare sulle future prestazioni di Lukaku.Lukaku ha in testa l’Inter e Milano, ma i nerazzurri valutano anche l’idea di cambiare strada. Soprattutto Zhang, che dal centravanti si aspetta ben altro. Funziona solo con Conte? Se lo sono chiesti in molti e forse la domanda, seppur poco simpatica, inizia ad avere un senso., giugno è vicino e le materie da recuperare iniziano ad essere troppe.