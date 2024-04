Inter, Rabiot elogia Thuram: 'Mi ha sorpreso molto, è un ottimo calciatore'

28 minuti fa



Celebrando il successo e lo Scudetto della seconda stella conquistata da Marcus Thuram con la maglia dell'Inter, il portale francese Telefoot TF1 ha voluto interpellare anche diversi compagni di nazionale fra cui anche il centrocampista francese e rivale per una grossa parte di stagione con la Juventus, Adrien Rabiot.



Da parte del giocatore bianconero sono arrivati soltanto elogi e, soprattutto grande stupore per la stagione completata: "Lo conoscevo, mi chiedevo cosa avrebbe fatto all’Inter una volta arrivato. Marcus è sicuramente un ottimo giocatore ma sono rimasto molto sorpreso da lui, ha fatto molto bene in questo primo anno".