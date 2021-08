Handanovic non offre più le giuste garanzie e l'Inter pensa al futuro. Sul taccuino c'è sempre Onana, ma i nerazzurri possono guardare anche in casa propria con discreto ottimismo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.classe 1996 e contratto in scadenza nel 2022.prossimo, visto che da febbraio è possibile mettere sotto contratto i giocatori in scadenza. Ma al momento il nome di Onana è soltanto uno dei tanti sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Che, ad esempio, cresciuto nel vivaio Inter e dallo scorso anno vice Handa: il romeno vanta 53 presenze in A (51 col Genoa e 2 con l’Inter) ed è stato tra i leader della selezione U21, rivelazione all’Europeo del 2019. Dietro di lui c’è il 38enne Cordaz, altro prodotto del vivaio tornato a casa dopo 16 anni: ha conosciuto la A col Crotone e malgrado le due retrocessioni si è sempre dimostrato affidabile.- classe 2000 - si è da poco rotto il crociato, ma per lui anche un grande del passato come Julio Cesar ha speso parole importanti.