Inter-Roma, retroscena Frattesi: De Rossi lo ha chiamato

Mancano pochi giorni alla fine del mercato, ma in casaè sempre vivo il capitolo, pagato a peso d'oro lo scorso anno per prelevarlo dal Sassuolo, importantissimo come subentrante nelle rotazioni di, ma mai o quasi mai titolare in questa squadra. E sebbene il centrocampista sappia la sua importanza in questo ruolo, non ha mai smesso di sognare la possibilità di giocare di più e trovare più spazio anche lontano da Milano.In questo senso, in queste ore, la Roma si sta muovendo per lui con il suo agenteche sta provando a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa pur sapendo che l'impresa è ardua. L'offerta di una valutazione complessiva da 35 milioni di euro del suo cartellino più il cartellino di, assistito dallo stesso agente, è già stata rispedita al mittente, ma il Corriere dello Sport ha svelato un nuovo retroscena.

Già a giugno l'allenatore giallorossoaveva chiamato personalmente il giocatore chiedendogli la sua disponibilità a cambiare aria e se avesse voglia di "tornare a casa". Non c'è mai stata una chiusura, ma neanche la volontà di dire addio all'Inter senza garanzie.