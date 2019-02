Non solo la costruzione della prima squadra da pensare e ripensare. Nella programmazione dell'Inter del futuro c'è anche la strategia sui giovani, perché il desiderio di Suning è anche migliorare la produzione di talenti fatti in casa evitando brutte sorprese come la cessione di Nicolò Zaniolo nell'ambito dell'operazione Nainggolan. Una scelta che l'Inter riteneva funzionale al momento anche per accontentare Spalletti sul desiderio Radja; ma si sta già studiando il piano degli investimenti e c'è chi non va perso, come Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 della Primavera nerazzurra, ieri in gol con la Nazionale Under 19 contro la Francia. Brilla Eddie, ancora.



FIDUCIA E RISCATTO - Già convocato in prima squadra con Spalletti che lo tiene d'occhio da tempo, Salcedo è la stellina della Primavera dell'Inter su cui è stato fatto un investimento per averlo dal Genoa in prestito con diritto di riscatto da 8 milioni di euro, da pagare nella prossima estate. I due club ne parleranno presto per studiare la soluzione ideale; intanto, il rendimento di Eddie è stato soddisfacente con 8 gol in Primavera, una buona Youth League e la sensazione della dirigenza nerazzurra sulle prospettive importanti di Salcedo confermate anche dal direttore Samaden. C'è un percorso da completare, perdere Salcedo a giugno consentirebbe ai tanti altri club che lo seguono e studiano di inserirsi; ecco perché l'Inter non vuole disperdere il lavoro fatto con l'attaccante classe 2001 quest'anno e mira a tenerlo in rosa, Salcedo è anche nel giro della Nazionale Under 19 ed è molto apprezzato il suo comportamento sempre serio, professionale. Da tenere d'occhio e con l'Inter sempre più convinta in vista del riscatto estivo. Per evitare altri casi 'alla Zaniolo'.