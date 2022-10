Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions arrivata in settimana, con il successo sul Viktoria Plzen, l'Inter ritrova il campionato e rincorre le prime della classe ospitando la Samp a San Siro, sabato alle 20:45 (diretta su Sky e su Dazn). Nella squadra di Inzaghi, davanti dovrebbe trovare ancora spazio Dzeko, accanto a Lautaro Martinez. I blucerchiati del grande ex Dejan Stankovic, eroe del Triplete nella Milano nerazzurra, affideranno invece le chiavi dell'attacco a Caputo. Di seguito le probabili formazioni:



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi



SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Sabiri, Gabbiadini, Djuricic; Caputo. All. Stankovic