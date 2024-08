Genoa, Gilardino: "Gudmundsson? Voglio giocatori contenti di vestire questa maglia"

Alberto, tecnico del, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia sulla Reggiana, affrontando nuovamente anche il tema, che vuole andare alla Fiorentina:“Per la questione Gudmundsson, torno a quanto detto giovedì: mi auguro che si delinei in fretta questo tipo di situazione. È fondamentale per il giocatore, ma in primis per noi e per la squadra. È determinante nell’economia dell’inizio della stagione., voglio giocatori che vogliano rimanere fortemente attaccati a questa squadra, Albert in questo momento sta smaltendo questo piccolo problemino. È un grandissimo professionista, come sempre detto, e sta lavorando forte per poter tornare. Ci auguriamo che si possa risolvere in fretta. È questo che io chiedo”.

L'islandese vuole andare alla Fiorentina, che ha pronto per lui un quinquennale a 2,2 milioni di euro a stagione. L'affare è legato a due altre situazioni: la ricerca di un sostituto da parte del Genoa e la cessione di Nico Gonzalez da parte dei viola.