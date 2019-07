Col suo Brasile, Dani Alves ha conquistato ieri il 40esimo titolo della sua carriera. Così il terzino, da poco svincolato dal Paris Saint-Germain, ha parlato del suo futuro: “Ho avuto un anno molto, molto, molto brutto, ho dovuto superare situazioni molto difficili , ma quando sei ostinato e hai rispetto per la tua professione alla fine gli obiettivi li raggiungi, sono molto soddisfatto. Ora la Coppa è finita e io non ho un club, sono disoccupato! Vediamo se qualcuno mi dà un lavoro, sono aperto alle offerte, se MARCA vuole farmi un’offerta… non direi di no!”. Il giocatore nelle ultime ore è stato accostato anche all’Inter di Antonio Conte.